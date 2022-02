Der schwarze Kohlenstoff, Ruß und andere kohlenstoffhaltige Partikel, entsteht durch die Verbrennung fossiler Energiequellen weltweit. Durch ihn wird Sonnenlicht absorbiert und die Erderwärmung beschleunigt. Wenn sich der schwarze Kohlenstoff auf Schnee absetzt, wird zudem die dortige Wärme eingefangen und die Schmelze verstärkt.



Die Forschenden um Sarah Feron stellten fest, dass der Schnee in der Nähe von Forschungsstationen und an Stellen, an denen Touristen ankamen, mehr schwarzen Kohlenstoff enthielt als der von weiter entfernten Orten. Sie schätzen die Zahl der Reisenden, die die Antarktis zwischen 2016 und 2020 besuchten, auf jährlich 53.000 – und rechneten die Menge des allein von ihnen produzierten schwarzen Kohlenstoffs auf 83 Tonnen pro Sommer hoch.



Letztlich seien daher Maßnahmen nötig, um die Zunahme des schwarzen Kohlenstoffs zu begrenzen, so die Experten. Dazu gehören grüne Energieformen sowie Hybrid- oder Elektroantriebe für die Schiffe, die die Touristen bringen.