Für die Ausbreitung von SARS-Coronavirus-2 spielt es eine entscheidende Rolle, dass viele Menschen eine Infektion gar nicht bemerken, zumindest nicht zu Beginn. Sie gehen mitunter ahnungslos zur Arbeit, haben zahlreiche Kontakte und stecken dabei viele weitere Menschen an, wenn sie nicht durch Tests entdeckt werden. Wie hoch ist also dieser Anteil von Infizierten ohne Symptome zum Zeitpunkt eines PCR-Tests? Das wollte ein Team chinesischer Forscher um die Epidemiologin Min Liu von der Universität Peking wissen.

Die Forschenden werteten dazu insgesamt 95 in internationalen wissenschaftlichen Journalen erschienene Studien aus, die am 4. Februar 2021 in einer von mehreren medizinischen Datenbanken aufgeführt wurden. Daher gehen die aufgeführten über 29 Millionen Infektionen auf die bis dato zirkulierenden Virustypen zurück. Delta und Omikron existierten zu diesem Zeitpunkt noch nicht.