Wenn eine neue Covid-19-Welle losbricht, muss es schnell gehen, beispielsweise bei Booster-Impfungen. Gerade verwundbare Gruppen – alte Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen – sollten eine Auffrischung am besten schon kurz davor erhalten haben. Eine solche neue Impfkampagne zu organisieren, ist kompliziert, dass lässt sich in Deutschland gerade beobachten. Neue Erkenntnisse einer jetzt im Fachjournal "The Lancet" veröffentlichten Studie könnten dabei helfen, künftig mehr Flexibilität zu schaffen.

Ein großes Team britischer Forscherinnen und Forscher um Victoria Cornelius und Saul Faust hat in einer aufwendigen, doppelt verblindeten und randomisierten klinischen Phase-2 Studie sieben verschiedene Covid-Impfstoffe jeweils in der vollen und der halben Dosis an zwei Gruppen von Versuchspersonen getestet, die entweder doppelt mit den Impfstoffen von Astrazeneca oder von Biontech/Pfizer geimpft worden waren. Alle Booster wirkten, aber die Unterschiede in Bezug auf Antikörper- und T-Zell-Antworten waren relativ groß.

Boosterimpfungen auch mit Totimpfstoffen von Valneva und Novavax

Insgesamt nahmen 2.878 erwachsene Versuchspersonen ab einem Mindestalter von 30 Jahren an der Studie teil. Etwa die Hälfte von ihnen waren über 70 Jahre alt. Sie erhielten in einem Zeitraum von zehn bis zwölf Wochen nach ihrer zweiten Impfdosis eine Booster-Impfung. Anschließend maßen die Forscher die Immunantworten anhand von Blutproben im Labor ab.

Neben den vier in Europa und Großbritannien bereits zugelassenen Impfstoffen von Astrazeneca, Biontech/Pfizer, Janssen (Johnson & Johnson) sowie Moderna kamen auch die Impfstoffkandidaten von Novavax, Valneva und CureVac zum Einsatz. Bei den Totimpfstoffen von Novavax und Valneva wird mit einer baldigen Zulassung gerechnet. Beim letztgenannten mRNA-Impfstoff ist dagegen seit Oktober klar, dass die klinische Entwicklung des ersten Impfstoffkandidaten aufgegeben wird.