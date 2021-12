"Trotz Covid-19: 2020 keine Übersterblichkeit in Deutschland" lautet Ende Oktober eine Überschrift über einem Beitrag, in dem MDR WISSEN über eine Studie von Forschenden der Universität Duisburg-Essen berichtet. Tenor: Anders als in anderen europäischen Ländern wie Spanien sind in Deutschland im Jahr 2020 trotz der Covid-19-Pandemie nicht mehr Menschen gestorben als in den Jahren zuvor. Kaum sechs Wochen später legt das Statistische Bundesamt (Destatis) eigene Berechnungen vor. Nun lautet die Überschrift plötzlich: "Statistisches Bundesamt: Corona-Pandemie führt zu Übersterblichkeit". Was stimmt nun? Sind durch Corona mehr Menschen gestorben oder nicht?