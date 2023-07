Landwirtschaft, Abholzung, exportierte Pflanzen und Tiere, die sich als invasive Arten in neuen Umgebungen unkontrolliert ausbreiten, dazu Plastikmüll, der noch die allerletzten Winkel der Erde erreicht hat: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich inzwischen einig: Die Menschen haben den Planeten derart geprägt, dass sie ein eigenes Erdzeitalter begründen: Das Anthropozän. Jetzt haben Geologen einen Vorschlag für einen klaren Beginn dieses Zeitalters: Das Jahr 1950. Das gab die dafür zuständige Expertengruppe, die Anthropocene Working Group (AWG), am Dienstag bekannt.

Grundlage für den Vorschlag sind Proben der Ablagerungen vom Grund des kleinen Sees "Lake Crawford" im Südosten Kanadas. Diese Proben wurden durch Bohrungen am Grund des Sees genommen. Die Analyse dieser Bohrkerne zeigt deutlich sichtbare Jahreslinien. Die Jahre in denen die Ablagerungen (Fachbegriff Sedimente) entstanden, lassen sich gut voneinander unterscheiden. Dadurch können Forscher relativ einfach feststellen, welcher Abschnitt der Probe in welches Jahr fällt.