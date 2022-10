Wie genau das globale Klima der Vergangenheit ausgesehen haben könnte, ist dabei gar nicht so einfach festzustellen: Bislang schienen Rekonstruktionen vergangener Temperaturen darauf hinzudeuten, dass die globale Durchschnittstemperatur vor etwa 6.000 Jahren ein Maximum erreichte und sich bis zur industriellen Revolution abkühlte. Erst dann begann die Erde sich aufgrund der ausgestoßenen Treibhausgase wieder zu erwärmen. Zu dieser Theorie gibt es aber auch ein Gegenszenario: Klimamodellsimulationen deuten darauf hin, dass sich die Erde seit etwa 11.700 Jahren, also seit dem Ende der Eiszeit, kontinuierlich erwärmt. Weil diese Zeitperiode fachlich korrekt Holozän heißt, spricht man auch vom "Holozän-Temperaturrätsel".

Eine aktuelle Studie von Erstautor Olivier Cartapanis und weiteren Forschenden versuchte nun, neue Erkenntnisse über den Temperaturverlauf im Holozän zu gewinnen. Dafür untersuchten sie anhand der größten globalen Datenbank über Temperaturveränderungen in den vergangenen Jahrhunderten, wie genau sich die Durchschnittstemperatur seit der Eiszeit verändert hat. In ihrer aktuell im Journal Nature veröffentlichten Studie kommen die Forschenden dabei zu einem überraschenden Ergebnis: Es gab in den vergangenen 12.000 Jahren möglicherweise keine global einheitliche Wärmeperiode, sondern starke regionale Schwankungen.

Olivier Cartapanis erklärt dazu: "Die Ergebnisse stellen das Paradigma eines weltweit synchronen thermischen Maximums im Holozän in Frage. Während die wärmste Temperatur in Westeuropa und Nordamerika vor 4000 bis 8000 Jahren erreicht wurde, kühlte sich die Oberflächentemperatur der Ozeane in den mittleren und hohen Breiten seit etwa 10.000 Jahren ab und blieb in den Tropen stabil." Dass die Temperaturen regional so stark schwankten, deute darauf hin, dass Sonneneinstrahlung und Eisausdehnung eine wichtige Rolle bei den klimatischen Veränderungen seit der Eiszeit gespielt haben.