Wirklich fesselnd wird das Buch im zweiten Kapitel, in dem der Autor analysiert, wie die Männlichkeitsattribute eine Eigendynamik hin zum Extremen entfalten, was vor allem daher kommt, dass Männlichkeit zumindest in der westlichen Welt immer auf eine gewisse Form von Macht hinausläuft. Dieses Innehaben der gesellschaftlichen Vormachtstellung schreibt wiederum Dominanz vor und verbietet die Unsicherheit, die mit jeder Neuverhandlung der Männlichkeit einherginge.

Andrew Smiler, der als Psychotherapeut mit heranwachsenden Jungen, erwachsenen Männern und deren Angehörigen arbeitet. In seiner klinischen Praxis kümmert er sich dabei vor allem um Patienten mit Ängsten, ADHS und Problemen mit Sexualität und Beziehungen. Er war zudem Vorsitzender der Society for the Psychological Study of Men und ist Autor des preisgekrönten Buches Dating and Sex: A Guide for the 21st Century Teen Boy.