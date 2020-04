Die Sonne scheint beinahe täglich, nur selten ziehen Wolken über den sonst stahlblauen Himmel. Wenn die Traktoren des Landguts Krosigk über die Felder nördlich von Halle fahren, ziehen sie lange Staubwolken hinter sich her. So trocken sind die Böden nach sechs Wochen ohne richtigen Regen. "Wir sehen das deutlich am Getreide, das jetzt dringend Regen braucht, um in die Länge zu wachsen und Ähren auszubilden. Aber seit Anfang März ist kein Wasser mehr da", sagt Björn Küstermann