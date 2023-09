Nur vier Tage arbeiten, aber volle Bezahlung … … und auch für Unternehmen springt sogar noch was raus: Nämlich volle Arbeitsleistung. Ein groß angelegtes Experiment hat bereits in Großbritannien gezeigt, dass das funktionieren kann. Raus kam nicht nur mehr Lebensqualität für die Arbeitskräfte, sondern sogar eine Umsatzsteigerung von durchschnittlich 1,4 Prozent. Der Pilotversucht kommt jetzt nach Deutschland. Aber wie funktioniert das eigentlich? Und wer profitiert wirklich? Besprechen wir das mit Julia Backmann von der Uni Münster, die das Projekt wissenschaftlich begleitet.

Frau Backmann, jetzt mal ehrlich, wie viel arbeiten Sie denn so?

Julia Backmann: Oh, das variiert! Manchmal kommt es mir vor, als hätte ich einen 24/7-Job und in anderen Wochen kann ich es deutlich ruhiger angehen lassen. Tatsächlich habe ich keine festgelegten Arbeitszeiten, was mir eine gewisse Flexibilität gibt. Diese Flexibilität schätze ich besonders, weil sie mir erlaubt, mich nicht starr auf die Anzahl meiner Arbeitsstunden zu fixieren. Und so kann ich stressigere Phasen mit entspannteren ausgleichen.

Gerade aus Ihrer Branche, der Wissenschaft, hört man nur allzu gern: Zu viel Arbeit, zu wenig Bezahlung. Mitunter haben Sie auch noch die Medien an der Backe – so wie jetzt grad. Glauben Sie wirklich, Sie würden Ihre Arbeit an vier Tagen schaffen?

Bildrechte: Julia Backmann (M), MDR Tatsächlich habe ich über genau diese Frage selbst nachgedacht, besonders als ich die wissenschaftliche Begleitung der Pilotstudie in Deutschland zugesagt habe. Bei der Vier-Tage-Woche geht es nicht nur darum, die Arbeitszeit zu reduzieren, sondern auch darum, klüger und effizienter zu arbeiten. Ich gebe zu, auch in meinem Arbeitsalltag gibt es hier sicherlich noch Raum für Optimierungen. Daher sollte hoffentlich auch zukünftig noch das ein oder andere Interview möglich sein. Aber fragen Sie mich dies am besten nochmal in der Hochphase der Studie im kommenden Jahr.

Effizienter arbeiten, sagen Sie. Im Experiment sprechen Sie vom 100-80-100-Prinzip. 100 Prozent Gehalt, 80 Prozent Arbeitszeit, 100 Prozent Leistung. Was ist der Trick daran?

Der Trick an der Methode ist, dass es nicht bloß um eine Reduzierung der Arbeitszeit geht. Dies mag auf den ersten Blick zu gut klingen, um wahr zu sein. Doch es wird erst wirklich umsetzbar, wenn es Hand in Hand mit anderen Veränderungen geht, etwa Anpassungen in den Arbeitsprozessen oder Automatisierung.

Das heißt?

Beispiele für solche Veränderungen sind die Reduzierung von Besprechungen und die Anpassung der Kommunikationsformen. Des Weiteren können spezialisierte Apps genutzt werden, um routinemäßige und zeitaufwendige Aufgaben wie Vertragsmanagement oder Rechnungsstellung zu minimieren oder gar zu automatisieren. Ein weiteres Beispiel ist das sogenannte "Cross-Training", bei dem Mitarbeiter in den Fähigkeiten und Aufgaben ihrer Kollegen geschult werden, um Flexibilität und Effizienz innerhalb des Teams zu erhöhen und Engpässe bei Abwesenheiten zu vermeiden.

In der Wissenschaft, in der Kreativbranche, sagen wir mal: generell am Schreibtisch oder im Sitzsack kann man sich das alles ohne Probleme vorstellen. Jetzt denken wir mal an den Schichtdienst: Gesundheits- und Pflegesystem, Fließband, Badeaufsicht – alles Berufe, in denen man nicht nur für die Arbeitsleistung, sondern auch für die Zeit bezahlt wird. Wie soll das gehen?

Das ist eine berechtigte Frage und auch eine der Fragen, die wir mit der branchenübergreifenden Pilotstudie untersuchen wollen. Die Vier-Tage-Woche ist sicherlich nicht für jeden Berufszweig und jede Branche gleichermaßen geeignet. In Berufen, in denen physische Anwesenheit und Zeitkriterien im Vordergrund stehen, sollte gezielt zusammen mit den Mitarbeitenden an Ideen für eine Umsetzung gearbeitet werden. Die Gesundheitsbranche zeigt zum Beispiel, dass eine Vier-Tage-Woche nicht nur in Bürojobs möglich ist. Einige Krankenhäuser haben bereits eine Vier-Tage-Woche erfolgreich in angepassten Modellen umgesetzt, beispielsweise mit Neun-Stunden-Schichten pro Tag, oder auch im 100-80-100-Prinzip. Zentral ist, dass das Konzept nicht stur auf alle Bereiche übertragen wird, sondern an die jeweiligen Anforderungen und Bedingungen angepasst wird. Letztendlich geht es darum, eine Balance zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und betrieblichen Erfordernissen zu schaffen – und das erfordert manchmal kreative Lösungsansätze.

Trotzdem: Es gibt also Branchen, die könnten 100-80-100 ratzefatz umsetzen. Andere nicht. Wie würde sich das Ihrer Meinung nach auf die Kluft zwischen privilegierten und nicht-privilegierten Berufsfeldern auswirken?