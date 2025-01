Deutlich mehr Knochen als bisher angenommen

"In der Archäologie ist es üblich, ältere Funde immer wieder neu auszuwerten“, erklärt der Studienautor Clemens Pasda. "Da sich Forschungsmethoden über die Zeit ändern und beispielsweise neue technische Verfahren zusätzliche Untersuchungsmöglichkeiten bieten, gewinnen wir aus ihnen heute neue Informationen." In diesem Fall hatten die früheren Archäologen in der Grabungspublikation 2.000 bestimmbare Knochen registriert – die Jenaer Forscher fanden nun heraus, dass sich die rund 140 Kilogramm Knochenmaterial auf insgesamt rund 11.500 einzelne Knochen verteilen. Allein das erweitert den Blick auf die Fundstelle in der Teufelsbrücke enorm. Durch die Radiokarbondatierung von 20 Stücken fanden sie heraus, dass sich die Jägergruppen nur in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum vor etwa 15.000 bis 16.000 Jahren in der Teufelsbrücke aufhielten. Damit gehört der Ort europaweit zu den am besten zeitlich fixierbaren Fundstellen des Magdalénien.

Durch die neue Auswertung konnte erstmalig für Mittel- und Ostdeutschland das Murmeltier nachgewiesen werden. "Jedoch handelt es sich hierbei um Schneidezähne, die – ebenso wie aufgefundene abgeschnittene Rentierzähne – als Schmuckelemente dienten und von den damaligen Besitzern auch aus anderen Regionen mitgebracht worden sein könnten", erklärt Pasda. Der deutlich überwiegende Anteil der Knochen – etwa 80 Prozent – stammt allerdings, wie bei vielen anderen Fundstätten aus dieser Zeit auch, von Pferden. Mindestens 66, vermutlich aber rund 200 Tiere sind insgesamt in dieser Zeit rund um diesen Ort getötet worden. Vermutlich ist dies das Ergebnis einzelner Jagdereignisse, bei denen die Jäger in der Umgebung jeweils ganze Herden angriffen, dabei ein bis drei Tiere erlegten und ihre Jagdbeute dann vollständig in einem kleinen Lager in der Teufelsbrücke einbrachten.