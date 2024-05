In Österreich hat ein Winzer bei Umbauarbeiten in seinem Weinkeller bis zu 40.000 Jahre alte Mammut-Knochen entdeckt. Der Zufallsfund im niederösterreichischen Gobelsburg ist nach Angaben des Bundesdenkmalamtes Österreich der bedeutendste seiner Art in der Alpenrepublik seit mehr als 100 Jahren.

Wie die Behörde mit Sitz in Wien mitteilte, haben Archäologen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) seit Mitte Mai mehrere Schichten mit Überresten der gigantischen eiszeitlichen Tiere freigelegt. Den Angaben zufolge dürfte es sich um 30.000 bis 40.000 Jahre alte Knochen von mindestens drei Tieren handeln. Eine so dichte Knochenlage von Mammuts sei selten, hieß es.

Die Archäologen vermuten, dass es sich bei der Fundstelle um einen Ort handeln könnte, an dem Steinzeit-Menschen Mammuts in eine Falle trieben und töteten. Die Forscher erhoffen sich von der Auffindesituation neue Hinweise darauf, wie in der Steinzeit Tierjagden organisiert wurden. Der letzte vergleichbare Fund in Österreich war unweit der aktuellen Grabungsstelle gemacht worden. Nach der Funduntersuchung vor Ort sollen die Mammut-Knochen an das Naturhistorische Museum Wien zur Restaurierung übergeben werden.