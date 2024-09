Die Titanic verfällt unaufhaltsam in ihrem Meeresgrab – deutlich sichtbar ist das am Bug des Schiffes, wie Fotos und Videoaufnahmen von der jüngsten Tauch-Expedition zum Wrack im Nordatlantik zeigen. Die vordere Spitze des 1912 gesunkenen Luxusliners ist durch James Camerons gleichnamiges Schiffsdrama fast schon ikonisch verewigt worden. Millionen Zuschauer kennen das rührige Bild von Rose (gespielt von Kate Winslet) und Jack (Leonardo DiCaprio) mit ausgestreckten Armen am Bug des Schiffes unterlegt von Celine Dions "My Heart will go on" und Roses ausgehauchtem Satz: "Ich fliege, Jack" - vorn am Geländer des Ozeanriesen.