Neue Theorie Kolumbus war kein Italiener, sondern Spanier

Kolumbus (um 1451 bis 1506) stach im Auftrag der spanischen Krone in See und landete auf der Suche nach einem Seeweg nach Indien im Oktober 1492 in Amerika, von dem er allerdings zeitlebens annahm, dass es sich um Indien handle. Lange Zeit wurde angenommen und in Schulen auch gelehrt, dass der Seefahrer aus Genua stammte. Doch dies ist umstritten. Kritiker verweisen unter anderem darauf, dass er nicht auf Italienisch, sondern auf Spanisch geschrieben habe. Auch Portugal reklamiert den Seefahrer für sich - unter anderem, weil er 1479 auf der zu Portugal gehörenden Atlantik-Insel Porto Santo die Tochter des Insel-Gouverneurs geheiratet hatte.