In Großbritanniens Hauptstadt London sind drei echte Dinosaurier-Skelette für insgesamt 12,4 Millionen Pfund (knapp 15 Mio Euro) versteigert worden. Wie das Auktionshaus Christie's mitteilte, wurden für ein Stegosaurus-Skelett knapp 4,3 Millionen Pfund erzielt. Ein Allosaurus-Paar aus einem Erwachsenen und einem Jungtier brachte demnach mit gut 8,1 Millionen Pfund sogar etwas mehr als den geschätzten Höchstwert.

Nach Angaben von Christie's war es die erste Versteigerung derartiger Fossilien in der britischen Hauptstadt überhaupt. "Es war ein großes Privileg, diese außergewöhnlichen Dinosaurierfossilien anbieten zu dürfen", sagte der zuständige Christie's-Manager James Hyslop. Die "bahnbrechende Auktion" spiegle die andauernde Faszination für Dinosaurier wider und gebe beispiellose Einblicke in ihre Welt, so Hyslop.