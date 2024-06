Das Team von 80 Institutionen aus 21 Ländern rekonstruierte anhand von Krankheitsspuren in Zähnen die Plasmodium-Genomdaten von 36 Malaria-Infizierten aus 5.500 Jahren Menschheitsgeschichte und von fünf Kontinenten. So gelang es, etwa bei der Analyse alter DNA eines Individuums in den östlichen Anden Perus einen P. vivax-Stamm nachzuweisen, der den alten europäischen P. vivax-Stämmen bemerkenswert ähnlich war. Nach Ansicht der Forscher deutet dies stark darauf hin, dass europäische Siedler diese Form der Malaria zu Beginn der Kolonialzeit vor gut 500 Jahren nach Amerika brachten.