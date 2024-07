Bildrechte: Love Dalen

Die versteinerten Chromosomen des 2018 im Nordosten Sibiriens ausgegrabenen Mammuts sind rund eine Million Mal länger als die meisten bisher bekannten alten DNA-Fragmente. Sie geben Aufschluss darüber, wie das Genom des Mammuts in seinen lebenden Zellen organisiert war und welche Gene in dem Hautgewebe aktiv waren, aus dem die DNA extrahiert wurde. Dieses bislang beispiellose Maß an strukturellen Details blieb nur deshalb erhalten, weil das Mammut kurz nach seinem Tod gefriergetrocknet und seine DNA dadurch in einem "glasartigen Zustand" konserviert wurde.



Die Forscher rekonstruierten anhand einer hinter einem Ohr des Mammuts entnommenen Hautprobe mithilfe der sogenannten Hi-C-Analyse, welche DNA-Abschnitte zusammenpassten und ursprünglich miteinander interagierten. Daraus und aus den Daten der DNA-Sequenzierung erstellten sie eine "Karte" des Mammutgenoms, wobei die Genome heutiger Elefanten als Vorlage dienten. Die Analyse ergab schließlich, dass Wollhaarmammuts 28 Chromosomen hatten – die gleiche Anzahl wie heutige asiatische und afrikanische Elefanten.