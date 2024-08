Für ihre in Nature veröffentlichte Studie analysierten die britischen und australischen Archäologen den Uranium- und Bleigehalt des Altarsteins. Wie Studien-Hauptautor Anthony Clarke von der australischen Curtin University mitteilte, ergaben die Analysen der chemischen Zusammensetzung der Mineralien, dass der Stein mit Sedimenten des 750 Kilometer entfernten Orkadischen Beckens im heutigen Nordosten Schottlands übereinstimmt und sich deutlich vom walisischen Grundgestein im Zentrum von Stonehenge unterscheidet.

Wie der sechs Tonnen schwere Stein 2.600 Jahre vor Christus über eine so lange Strecke transportiert werden konnte, ist bislang unklar. Nach Ansicht der Studienautoren weist die Tatsache, dass der schottische Stein an seinem südenglischen Betsimmungsort ankam, auf unerwartet fortschrittliche Transportmethoden und eine entsprechende gesellschaftliche Organisation hin. Clarke zufolge wurde der Altarstein möglicherweise auf dem Seeweg transportiert. Wegen der damals dichten Wälder, Sümpfe und Gebirge in Großbritannien gilt ein Transport auf dem Landweg als eher unwahrscheinlich. Genaueres müssen weitere Untersuchungen zeigen.