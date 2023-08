Architektur Das Rezept für schöne Häuser

Doch wie gelingt es eigentlich, Botschaften zur Wertigkeit eines Gebäudes zu transportieren? Indem Architekten klassische Stile nachahmen, so Friedrich Thießen. Das erreichen sie durch Symmetrien, Umrahmungen und indem sie Strukturen einplanen, die an Säulen und Portale erinnern. Dafür seien oft kaum Zusatzkosten nötig. Fensterfaschen ließen sich in Putz ausführen und auch die Arbeit mit Farben sei preiswert. „Zudem kostet die Tür in der Mitte eines Gebäudes nicht mehr als die Tür asymmetrisch in einer Ecke, wirkt aber wesentlich besser“, fügt er hinzu.

Schön: Gründerzeithausensemble auf dem Chemnitzer Kaßber. Bildrechte: imago images / Rainer Weisflog

Thießen und Richter weiteten ihre Befragung auch darauf aus, wie ganze Gebäudeensembles wahrgenommen werden und was hier die Schönheitskriterien sind: „Straßenzüge sollten zunächst einmal einen homogenen Charakter haben, einen einheitlichen Stil haben. Wird eine durchgehend hochwertige Häuserfront nur durch ein abweichendes Gebäude gestört, dann wird das stark abgestraft und führt zu einem Wertverlust der gesamten Straße.“, so das Ergebnis. Das Maß aller Dinge in Sachen Ästhetik seien nach wie vor Straßenzüge im klassischen Stil des Fin de Siecle, wie sie am Chemnitzer Kaßberg in reichem Maß vorhanden seien, so Richter. Aber es gebe in der Stadt aber auch ganz aktuelle Bauten, deren Architektinnen und Architekten es geschafft hätten, moderne und trotzdem hoch bewertete Strukturen entstehen zu lassen. Beeindruckendes Beispiel dafür ist das Wohnheim am Brühl 65, das bei den Probanden durch seine Fassadengestaltung Bewunderung und hohe Bewertungen auslöst. „Die meisten dachten, es wäre ein Appartementhaus mit teuren Wohnungen, so die Wissenschaftlerin.