Um ein neues Produkt zu entwickeln, wird meistens zuerst ein Prototyp produziert. Besonders bekannt ist die Verwendung von Prototypen in der Produktentwicklung, in der Forschung und in der Informatik. Es gibt aber auch eine mögliche Anwendung in einem anderen Planungsbereich: in Architektur und Bau.

Was ist ein Prototyp? Ein Prototyp ist ein Objekt, an dem die Funktionalität getestet wird. Mit dem durch die Tests ermittelten Feedback wird der Entwurf verbessert, bis die Entwickler zufrieden sind. Dann wird auf Basis der Prototypen das Endprodukt fertiggestellt.

Prototyp eines Bettenhauses in Eisenberg

So ist es in den Waldkliniken im thüringischen Eisenberg gewesen. Dort wurde 2016 ein 1:1-Modellbereich im Patientengarten errichtet, wo ein Teil des neuen Bettenhauses nachgebaut wurde. Es wurden Beleuchtungen, Tapeten, Bettgitter, Vorhänge und Flure getestet. Auch die Platzierung von Lichtschaltern, Waschbecken und anderen Einrichtungsgegenständen wurde durchgegangen. So wurde nach Angaben eines Krankenhaus-Sprechers der Einbau einer falschen Türklinke, eines schlecht nutzbaren Waschbeckens oder einer zu schweren Tür verhindert. Durch den Test der Fassade wurde sich bewusst dafür entschieden, diese komplett mit Holz zu verkleiden, damit sich keine Vögel einnisten.

Außerdem wurden beim Prototyp-Bettenhaus Arbeitsabläufe durchgegangen. Dabei wurde auch die "Unit-Struktur" getestet. Hier sollen sich Pflegekräfte je um acht bis zehn Patienten kümmern. Auf der Station gibt es keine abgeschlossenen Zimmer für das Personal, sondern offene Stützpunkte. Diese sind mit ergonomischen Sitzmöbeln und großen Monitoren ausgestattet. So soll das Personal jederzeit ansprechbar für Patienten und Gäste sein. In den Waldkliniken wurden die einzelnen Teile des neuen Gebäudes getestet und optimiert. Die durchgehende Holzverkleidung soll zum Beispiel das Nisten von Vögeln verhindern. Bildrechte: dpa

Schon bei Planung der ersten McDonalds-Filiale wurde ein Prototyp verwendet

Eines der bekanntesten Beispiele für die Planung mit Prototypen ist die erste McDonalds-Filiale. Richard und Maurice McDonald entwarfen die perfekte Küche nicht beim ersten Versuch. Stattdessen brachten sie ihr Küchenpersonal auf einen Tennisplatz, auf dem mit Kreide die Küchenstationen im 1:1-Maßstab aufgezeichnet wurden. Die Angestellten simulierten die Abläufe, wodurch sichtbar wurde, wo Probleme auftraten. Dieses Feedback wurde verwendet, um Stationen zu verschieben und benötigte Zeiten zu verringern. Der finale Prototyp wurde umgesetzt. Das Ergebnis war ein Burger, der nur wenige Minuten braucht, um zubereitet zu werden.

Doch lohnt sich allgemein eine Anwendung von Prototypen zur Gestaltung der Arbeitsplätze im sozialen Bereich?

Anwendung von Prototypen im sozialen Bereich

Professor Doktor Jochen Koch arbeitet an der Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Sein Forschungsschwerpunkt liegt unter anderem im Bereich des strategischen Planens. Er befürwortet die Nutzung von Prototypen. Koch sagt, durch einen Prototyp könne man die immer wieder eintretenden Änderungsnotwendigkeiten im Planungsprozess berücksichtigen und letztlich auch Planungszeiten verkürzen. Koch glaubt zudem, dass durch die Verwendung von Prototypen und die Erfahrungen damit später auftretende Probleme vermieden werden können: "Der Realisationzeitpunkt wird vorgezogen, und dadurch bekomme ich Feedback – wichtiges Feedback, das ich einbauen kann und das mir dann vielleicht den gesamten Prozess auch leichter zu gestalten erlaubt." Koch zufolge können sich auch Laien viel besser in den Planungsprozess einbringen, wenn es einen Prototypen gibt.

Laien können sich viel besser einbinden, wenn sie einen Prototyp haben. Prof. Dr. Jochen Koch

Experte für offenere Planungskonzepte