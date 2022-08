Artemis I ist erste Schritt eines großen Programms von Nasa, Esa und ihren Partnern in Kanada und Japan. Mit den Artemis-Missionen II bis III sollen schrittweise wieder Astronautinnen und Astronauten zum Mond fliegen, auf ihm landen – und am Ende sogar eine längere Zeit dort bleiben. All das circa 50 Jahre, nachdem der letzte Mensch auf dem Mond war, Astronaut Harrison Schmitt, 1972 mit Apollo 17.

Die für heute geplante Mission, Artemis I, ist zunächst ein unbemannter Flug der Raumkapsel "Orion" um den Mond herum. Sie gilt als Teststrecke für Artemis II und III, bei denen jeweils wieder Menschen mitfliegen. In der Flugbereitschaftsüberprüfung vergangene Woche hatte der Start am 29. August zwischen 14:33 Uhr und 16:33 Uhr MESZ bereits ein wichtiges "Go" bekommen – in den frühen Morgenstunden gab nun das Startteam am Cape Canaveral ebenfalls grünes Licht und startete die Betankung.