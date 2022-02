Plattform Wildbook Wie Ihre Urlaubsfotos dem Artenschutz helfen können

Einen Haken hat die Sache allerdings: Wenn diese gesammelten Informationen über bedrohte Tierarten offen im Netz verfügbar sind, können sich das auch Menschen zunutze machen, die nichts Gutes im Sinn haben: Wilderer, beispielsweise. Deshalb legen die Forschenden Wert darauf, die Daten zu schützen. Wenn das klappt, hoffen die Forschenden, könnte das Projekt auch ein Beispiel dafür sein, wie Crowdsourcing und Algorithmen uns in der Forschung weiterbringen. Also: immer her mit den Tierfotos aus dem Urlaub – für die Wissenschaft. Hier schon mal ein schönes Beispiel.