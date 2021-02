Chicxulub-Impaktor Sonne und Jupiter machten Yucatan-Komet zum Dino-Killer

Demnach gehörte Chicxulub zu den sogenannten langepriodischen Kometen. Das sind Kometen, die mehr als 200 Jahre brauchen, um die Sonne einmal zu umkreisen. Laut der Theorie der beiden US-Forscher wurde der Komet durch das Gravitationsfeld des Planeten Jupiter aus seiner Umlaufbahn geworfen. "Das Sonnensystem wirkt wie eine Art Flipper", erklärt Saraj. "Jupiter, der massereichste Planet, stößt ankommende langperiodische Kometen in Bahnen, die sie sehr nahe an die Sonne bringen."

Jupiters Gravitationsfeld kann Kometen aus ihrer Umlaufbahn werfen. Bildrechte: imago / blickwinkel

In der Nähe der Sonne sind diese "Sungrazer" gigantischen Gezeitenkräften ausgesetzt. So sind die Anziehungskräfte, die auf den sonnennahen Teil des Kometen wirken, viel höher als jene Kräfte, die auf den sonnenabgewandten Teil wirken. Das könne dazu führen, dass ein sehr großer Komet in viele kleinere Stücke zerbricht, erklärt Saraj: "Entscheidend ist, dass auf der Reise zurück in die Oortsche Wolke eine erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, dass eines dieser Fragmente die Erde trifft."