Alle 27 Millionen Jahre sterben auf der Erde massenweise Landtiere und Meeresbewohner aus. Das hat eine neue Analyse von US-Wissenschaftlern ergeben, die in der Zeitschrift Historical Biology veröffentlicht wurde. Der Studie zufolge fallen die Zeiträume dieser Massenaussterben mit Asteroiden-Einschlägen und verheerenden vulkanischen Lava-Ausbrüchen, den so genannten Flutbasalt-Eruptionen, zusammen.

Neben Einschlägen aus dem All gelten auch Vulkanausbrüche als Ursache von Massenaussterben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Derartige Ereignisse gelten als mögliche Ursachen für das zyklisch immer wiederkehrende massenweise Artensterben auf unserem Planeten. "Es scheint, dass Einschläge von großen Körpern und die Impulse der internen Erdaktivität, die den Flutbasalt-Vulkanismus verursachen, im gleichen 27-Millionen-Jahre-Takt daherkommen wie die Aussterbe-Ereignisse. Und das wird möglicherweise beeinflusst durch unsere Umlaufbahn in der Galaxie", sagt Michael Rampino, Professor am Department of Biology der New York University und Hauptautor der Studie.