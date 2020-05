Dass ein Asteroid zum Aussterben der Dinos führte, ist mittlerweile ziemlich gut belegt . Nun haben Forscher um Gareth Collins vom Londoner Imperial College auch den Grund gefunden, warum die Riesentiere so schnell das Zeitliche segneten: Der Himmelskörper traf auf die Stelle im heutigen Mexiko in einem Winkel, der für maximal tödliche Auswirkungen sorgte.

Planetenforscher Gareth Collins vom Londoner Imperial College Bildrechte: Gareth Collins

Für ihre Studie, die im Fachmagazin "Nature Communications" veröffentlicht wurde, simulierten die Wissenschaftler (u.a. auch von der Universität Freiburg) den Einschlag nach eigenen Angaben erstmals komplett in 3D vom Auftreffen des Asteroiden bis zum finalen Krater. Dafür nutzten sie auch Ausgrabungen in der Chicxulub-Region auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán, wo sich sich heute Teile des Kraters befinden.



Demnach betrug der Einschlagwinkel rund 60 Grad, was eine maximale Freisetzung von klimaverändernden Gasen wie Schwefel bedeutete. So wurde schließlich die Sonneneinstrahlung auf Jahre blockiert und das Leben auf der Erde zu 75 Prozent getötet - inklusive aller Dino-Arten. "Für die Dinosaurier war es tatsächlich das Worst-Case-Szenario", erklärt Collins.