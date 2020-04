Es sei wie heute: Wir Erwachsenen gehen in ein klassisches Konzert und die Jungen gehen in die Disco, so Meyer.

Auch zur Ernährung der Saurier gibt es neue Erkenntnisse: Lange Zeit konnte man nur an Hand der Zähne und der Art des Gebisses erahnen, was sie gefressen haben. Heute gibt es präzisere Methoden: So messen die Wissenschaftler heute Isotope, also spezielle Atomkerne in Saurierzähnen und können daraus Rückschlüsse auf die Ernährung ziehen.