Feranda und Kollegen stellten die durch die Verzögerung der Immunität erwarteten zusätzlichen Todesfälle denjenigen gegenüber, die durch Sinusvenenthrombosen zu erwarten sind. Das Ergebnis war klar: In drei Tagen ohne Astrazeneca-Impfung sind laut Modell für Frankreich 260 Tote mehr zu erwarten und etwa 130 Todesfälle in Italien. Fatal daran: Der Zeitverlust ist laut der Simulation kaum aufzuholen. Selbst wenn die Impfgeschwindigkeit nach der Wiederaufnahme der Impfungen verdoppelt werde, seien immer noch mehr Tote durch das Aussetzen zu erwarten, als durch die Nebenwirkungen, schreiben die Forscher in ihrem Beitrag im Fachmagazin Chaos.

