Forscher der Universität Oxford in Großbritannien haben das statistische Risiko ermittelt, eine Sinusvenenthrombose zu erleiden, nach einer Impfung oder nach einer Infektion mit dem Sars-Coronavirus-2. Ergebnis: Das Risiko der seltenen Blutgerinnungsstörung ist zwei Wochen nach einer durchgemachten Covid-19 acht bis zehn Mal höher, als nach einer Impfung.

Die Wissenschaftler Paul Harrison Maxime Taquet hatten Daten von mehr als einer Millionen Patienten untersucht. In ihrem Report stellen sie fest: Rund 513.000 Personen hatten eine Covid-19 durchgemacht, 173.000 hatten eine Influenza durchlebt und 490.000 hatten ein erste Impfdosis eines der beiden mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder Moderna erhalten.

Demnach erlitten etwa 39 von einer Millionen Covid-19-Erkrankten eine Sinusvenenthrombose in den zwei Wochen nach der Diagnose. Bei denjenigen, die an Influenza erkrankt waren, kam es dagegen in keinem Fall zur Verstopfung der Vene. Nach einer Impfung mit einem der mRNA-Vakzine lag die Wahrscheinlichkeit bei 4,1 Betroffenen pro einer Millionen Personen. Die meisten der Betroffenen seien jünger als 30.