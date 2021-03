In den USA haben die Behörden allerdings auch an den neuen Daten Zweifel angemeldet. Diese seien möglicherweise veraltet. Laut einem Bericht der Tagesschau erklärte Anthony Fauci, Chef des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) der USA, seine Behörde werde den Impfstoff unabhängig prüfen. Astrazeneca kündigte eine enge Zusammenarbeit mit den US-Behörden an, um die Zweifel auszuräumen.

In den vergangenen Wochen hatte zudem eine seltene Nebenwirkung für weitere Verunsicherung gesorgt. Wegen sogenannter Sinusvenenthrombosen stoppten Dänemark, Deutschland und weitere EU Länder vorübergehend die Ausgabe des Impfstoffs. In etwa sieben Fällen pro 1,7 Millionen Impfdosen traten nach der Impfung Blutgerinnsel im Gehirn auf, sechs der Betroffenen waren Frauen. In drei Fällen starben die Betroffenen an den Folgen der Thrombose. Inzwischen hat die Universitätsklinik in Greifswald mitgeteilt, die Ursache dieser Nebenwirkung ermittelt und eine Therapie dagegen gefunden zu haben. Die Impfungen mit Astrazeneca wurden wieder aufgenommen.