Laut Mihir Desai, dem leitenden Forscher für Cusp am texanischen Southwest Research Institute in San Antonio, soll der kleine Satellit dazu beitragen, wichtige Erkenntnisse über das Weltraumwetter zu liefern, damit Wissenschaftler ihre Simulationen verbessern können.

Das Team Cusp hinter dem Solar-CubeSat, bevor er im Kennedy Space Center der Nasa in Florida in den Adapter der Orion-Stufe der Space Launch System-Rakete geladen wurde

Das Team Cusp hinter dem Solar-CubeSat, bevor er im Kennedy Space Center der Nasa in Florida in den Adapter der Orion-Stufe der Space Launch System-Rakete geladen wurde

Das Team Cusp hinter dem Solar-CubeSat, bevor er im Kennedy Space Center der Nasa in Florida in den Adapter der Orion-Stufe der Space Launch System-Rakete geladen wurde Bildrechte: Nasa

Doch die Kosten eines solchen Systems sind zu hoch. Mikrosatelliten wie Cusp könnten dabei eine Lösung sein. Auch wenn sie nur wenige Instrumente an Bord haben, machen sie ihr standardisiertes Design und die geringe Masse zu einer kostengünstigen Alternative für wissenschaftliche Sonnenmissionen. "Wenn man 20 CubeSats in verschiedenen Umlaufbahnen hätte, könnte man wirklich anfangen, die Weltraumumgebung in drei Dimensionen zu verstehen", so Christian.