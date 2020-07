Die Computersimulation offenbarte dabei Details über die möglichen physischen Ursachen dieses Phänomens. Schnelle Richtungsänderungen sind offenbar mit Flecken auf dem Metallkern verbunden, die in umgekehrter Richtung zum Fluss des übrigen Eisens wandern. Diese Flecken sind laut den Forschern in niedrigen Breitengraden verbreiteter. Die Wissenschaftler empfehlen daher, diese Regionen in der Nähe der Pole künftig enger in den Blick zu nehmen.