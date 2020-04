Das Sternbild Laier, lateinisch Lyra, steht am nördlichen Himmel. Dessen hellster Stern ist die Wega, die bläulich-weiß leuchtet, etwa doppelt so groß ist wie die Sonne, und mit einer Entfernung von 25 Lichtjahren zu unserer direkten Nachbarschaft gehört. Das Sternbild Laier wird jedes Jahr in der zweiten Aprilhälfte scheinbar zur Quelle von Sternschnuppen.

Die Lyriden beginnen um den 14. April und enden meistens am 30. April. Sie gelten als eher schwacher Sternschnuppenstrom. Ihr Maximum erreichen sie in der Nacht zum 22. April, wenn bis zu 18 Leuchtspuren pro Stunde gezählt werden können. Sie resultieren daraus, dass die Erde die Umlaufbahn des Kometen C/1861 G (Thatcher) kreuzt. Er hat die Felsbrocken auf seinem Orbit hinterlassen. Da er rund 415 Jahre für seinen Weg um die Sonne braucht, wurde er seit seiner Entdeckung im Jahr 1861 nicht mehr gesehen.

Übrigens: Solange die kleinen Felsbrocken durch den Weltraum reisen, werden sie als Meteoroide bezeichnet. Fallen sie in die Erdatmosphäre, werden sie dadurch zu Meteoriten. Die Sternschnuppe oder Leuchtspur, die sie bei ihrem Fall durch die Luft erzeugen, wird Meteor genannt. In der Regel sind das nicht die glühenden Gesteinsbrocken selbst, sondern eine Art Schusskanal, bei dem die Luft an den Rändern leuchtet. Der Effekt entsteht durch die Reibung, wenn ein Meteorit mit hoher Geschwindigkeit in die Atmosphäre eintritt.