Elf auf einen Streich: Ankunft auf der ISS

Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX hat am 23. April die nächsten drei Astronauten und eine Astronautin erfolgreich in den Weltraum befördert. Der Launch verlief ohne Probleme. An Bord der Crew-2 Mission befinden sich die NASA-Astronautin Megan McArthur sowie der NASA-Astronaut Shane Kimbrough. Außerdem reisen der japanische Astronaut Aki Hoshide (JAXA) und der französische Astronaut Thomas Pesquet (ESA) zur Internationalen Raumstation ISS. Somit sind vier Nationen in der Raumkapsel von SpaceX vertreten.