Das Wintersechseck im Februar

Wer das Wintersechseck betrachten möchte, sollte den Stern Beteigeuze zur Orientierung nutzen. Zu Monatsanfang wird er gegen 18.30 Uhr am südöstlichen Himmel zu erkennen sein. Über die Nacht hinweg wird sich der Stern gen Westen bewegen, wo er um 3.45 Uhr am Horizont untergehen wird. Seinen höchsten Punkt am Himmel erreicht Beteigeuze, wenn er in südlicher Himmelsrichtung steht. Am 1. Februar wird das um 21.30 Uhr der Fall sein. Am 15. Februar wird er bereits gegen 20.15 Uhr und am 28. Februar gegen 19.45 Uhr dort stehen.