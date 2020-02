Der Stern ist ein roter Überriese, also ein sehr massereicher Stern, ungefähr 20 Mal so groß wie die Sonne. So ein Stern lebt nicht sehr lange. Stern Beteigeuze befindet sich in einem Stadium, wo wir vermuten, dass er den Wasserstoff in seinem Innern schon aufgebraucht haben könnte. Und in der Hinsicht befindet sich dieser Stern auf dem Weg zu seinem finalen Ende.

Hans-Thomas Janke, Max-Planck-Institut für Astrophysik