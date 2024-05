Bildrechte: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi

Euclid war Anfang Juli 2023 an Bord einer Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX ins All gestartet. Ziel ist die Erforschung der großen Unbekannten unseres Universums: Dunkle Materie und Dunkle Energie. Vom sogenannten Lagrange-Punkt 2 in 1,5 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde soll Euclid in den kommenden Jahren bis zu zwei Milliarden Galaxien vermessen. Herzstück der Sonde ist ein hochauflösendes Teleskop. Es ist mit einer Kamera für den sichtbaren Wellenlängenbereich und einer zweiten Kamera für den Nah-Infrarotbereich ausgestattet.