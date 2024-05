Das Raumflugzeug Dream Chaser vom privaten Raumfahrtunternehmen Sierra Space soll noch in diesem Jahr zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Gemeinsam mit Mitarbeitern der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa macht Sierra Space das wiederverwendbare Raumschiff bereit für die Verschiffung zum Kennedy Space Center (KSC) in Cape Canaveral (Florida, USA).

Große Präsentation Anfang 2024

Dort soll die letzte Testrunde vor dem Jungfernflug des Dream Chasers durchgeführt werden. Am 1. Februar 2024 wurde das Raumfahrzeug bei einer öffentlichen Vorführung auf dem Neil-Armstrong-Testgelände (Neil Armstrong Test Facility) der Nasa in Sandusky (Ohio) präsentiert. Bildrechte: Sierra Space

Seitdem haben das Roboter-Raumflugzeug mit dem Namen Tenacity (Hartnäckigkeit) und sein Shooting Star-Frachtmodul (Sternschnuppe) eine Reihe von Tests erfolgreich absolviert. Dazu gehörten intensive Stoß-, Vibrations- und Thermalvakuumtests. Mittlerweile ist die Checkliste für die Umwelttests abgeschlossen und die Vorbereitungen für die letzten Tests vor dem Start in Florida sind im Gange.

Shooting Star und Tenacity

Shooting Star ist mit Solarzellen ausgestattet und beinhaltet das Antriebssystem für Orbitalmanöver. Das konisch geformte Modul ist 4,60 Meter lang und kann 4.500 Kilogramm an Fracht transportieren. Ein Teil der Fracht (500 bis 1.500 Kilogramm) kann auch an der Außenhülle angebracht werden. Das Modul wird nach der ersten Mission wie eine Sternschuppe in der Erdatmosphäre verglühen.

Dagegen soll Tenacity auf der Erde landen und für den nächsten Start vorbereitet werden. Die Konstruktion soll insgesamt 15 Missionen standhalten können. Tenacity wird bei seinem ersten Flug mehr als 3.540 Kilogramm an Fracht mitnehmen. Zukünftig wären aber auch bis zu 5.215 Kilogramm möglich. Zudem soll der Raumgleiter etwa 1.600 Kilogramm an Fracht und Experimentproben von der ISS zur Erde bringen können. Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre werden zusätzlich etwa 4.000 Kilogramm an Müll verglühen. Bildrechte: NASA

Weitere Raumgleiter sind für die bisher sieben (mit der Nasa) vereinbarten Missionen zur ISS geplant. Das zweite Raumflugzeug der Serie, Reverence (Ehrerbietung), wird bereits in der Fabrik von Sierra Space in Louisville (Colorado) hergestellt.

Abschließende Tests vor dem großen Start

Sobald Tenacity und Shooting Star in Florida ankommen, werden sie in die Verarbeitungsanlage der Raumstation SSPF (Space Station Processing Facility) des KSC gebracht und vor dem Start einer letzten Runde von Tests unterzogen. Diese Tests umfassen akustische Prüfungen, elektromagnetische Störungen und Kompatibilitätstests sowie abschließende Inspektionen und Arbeiten am Wärmeschutzsystem des Raumflugzeugs.