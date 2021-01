2021 sollte der geflügelte Raumgleiter Dream Chaser erstmals zur ISS fliegen. Der Dream Chaser-Start wurde jetzt aber auf 2022 verschoben. Hintergrund dafür sind der Betreiberfirma Sierra Nevada Corporations zufolge Verspätungen in der Entwicklung durch die Corona-Pandemie. "Corona spielte bei der Entscheidung definitiv eine Rolle", zitiert spacenews.com Steve Lindsey, einen der Verantwortlichen der Sierra Nevada Corporation. So hätten Ingenieure bestimmte Tests nicht vor Ort überwachen können, die Überwachsungsarbeit mit einem Ersatzsystem hätte drei- bis viermal so lang wie ursprünglich geplant gedauert. Außerdem gab es Probleme mit Zulieferungen. Ein genaues Datum für den Start 2022 nannte Lindsey noch nicht.