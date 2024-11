Nur so gelang es, den Stern und seinen Kokon aus Staub und Gas zu deutlich sichtbar zu machen. Bisher haben Astronominnen und Astronomen etwa zwei Dutzend vergrößerte Bilder von Sternen in unserer Galaxie aufgenommen und so deren Eigenschaften erforscht, schrieben die Astronomen der Eso. Doch es gibt unzählige weitere Sterne in anderen Galaxien, die so weit entfernt sind, dass es bisher eine extreme Herausforderung war, auch nur einen von ihnen im Detail zu beobachten. Bis jetzt. "Wir sind begeistert, weil dies mit dem heftigen Ausstoß von Material des sterbenden Sterns vor einer Supernova-Explosion zusammenhängen könnte", sagt Keiichi Ohnaka, Astrophysiker an der Universidad Andrés Bello in Chile. Er hat mit seinem Team die Entdeckung gemacht und die Ergebnisse in der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht.

Bildrechte: ESO/K. Ohnaka et al./Y. Beletsky (LCO)

Die neuen Aufnahmen zeigt erstaunliches, so Gerd Weigelt, Professor für Astronomie am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Mitautor der Studie. "Wir haben festgestellt, dass der Stern in den vergangenen zehn Jahren eine erhebliche Veränderung erfahren hat, was uns die seltene Gelegenheit bietet, das Leben eines Sterns in Echtzeit zu beobachten." Wir werden also Zeuge davon, wie ein Stern vergeht. Ein Prozess, der Tausende von Jahren andauern kann.