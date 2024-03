Astronomen und Astrophysiker kennen das Phänomen, dass sich ein leuchtendes Objekt am Himmel in regelmäßigen Abständen verdunkelt. Zumindest dann, wenn es sich bei dem leuchtenden Objekt um einen Stern handelt. Das regelmäßige Verdunkeln ist dann meist ein untrügliches Zeichen, dass ein Planet um diesen Stern kreist und in periodisch wiederkehrenden Abständen mal kurz etwas weniger Licht des Sterns in Teleskop-Richtung durchlässt.

Aber was bitte kann den gigantischen Lichtschein einer ganzen Galaxie in regelmäßigen Abständen spürbar verdunkeln? Dieser Frage wollte Dheeraj Pasham vom Massachusetts-Institut für Technologie (MIT) unbedingt auf den Grund gehen, seitdem er sich mit einem sogenannten "Tidal Disruption Event" (TDE) in einer weit entfernten Galaxie intensiver beschäftigte.

Tidal Disruption Events (TDEs) ... ... die man wörtlich mit "Gezeiten-(Stern-)Zerreiß-Ereignisse" übersetzen könnte, geschehen dann, wenn ein Stern in die Nähe eines supermassereichen Schwarzen Lochs kommt.



Der Stern verliert dabei wegen der großen Gravitation einen Teil seiner Materie an das Schwarze Loch beziehungsweise zuerst an die Akkretionsscheibe um das Loch herum, aus der das Loch dann nach und nach "gefüttert" wird.

So ein TDE führt zu einem Ausbruch der Leuchtkraft im ultravioletten und im Röntgenbereich, der als Tidal Flare bezeichnet wird.

Im Dezember 2020 wurde so ein TDE in einer Galaxie in etwa 800 Millionen Lichtjahren Entfernung entdeckt. Dieser Teil des Himmels war bis zur Entdeckung durch die Teleskope relativ ruhig und dunkel gewesen, als die Galaxie plötzlich um den Faktor 1.000 heller wurde. Dheeraj Pasham entschied sich, die Eruption mit dem NICER ("Neutron star Interior Composition Explorer") der Nasa zu beobachten, einem Röntgenteleskop an Bord der Internationalen Raumstation ISS, das den Himmel kontinuierlich auf Röntgenausbrüche überwacht.

Dieses Muster passt zu nichts, was wir über diese Systeme wissen. Dheeraj Pasham, Astrophysiker