In Herberts Roman leben die Menschen überwiegend in den mittleren Breiten und in Polnähe. Die extreme Sommerhitze von 50 bis 60 Grad Celsius und die eisigen Wintertemperaturen von -40 bis -75 Grad machen diese Regionen ohne Technologie fast unbewohnbar. Die Temperaturen in den tropischen Breiten von Arrakis wären dagegen mit 45 Grad in den wärmsten Monaten und etwa 15 Grad in den kälteren Monaten relativ angenehm.

Auf Arrakis wurde "der größte Teil der atmosphärischen Feuchtigkeit aus den Tropen entfernt", sodass selbst die heißen Sommer erträglicher sind, erörtert Farnsworth. An den Polen sammeln sich die Wolken und die geringe Menge an Feuchtigkeit und heizen die Atmosphäre auf.

Der stürmische Wüstenplanet und seine Dünen

Die Klimasimulationen zeigen auch, dass die Sanddünen des Planeten realistisch sind. Regelmäßig würde die Mindestgeschwindigkeit überschritten, um Sandkörner in die Luft zu blasen. Und Sanddünen sind das Ergebnis von Tausenden oder sogar Zehntausenden von Jahren der Erosion der darunter liegenden oder umgebenden Geologie. Es gibt sogar Regionen, in denen die Geschwindigkeit während des Jahres regelmäßig 162 Kilometer pro Stunde erreicht – weit mehr als Orkanstärke. Bildrechte: IMAGO / VCG

Neben der Art des Sandes und dem darunterliegenden Gestein, wird die Größe der Dünen auch von den unteren zwei Kilometern der Atmosphäre bestimmt. Dieser Bereich interagiert mit der Landoberfläche und wird als planetarische Grenzschicht bezeichnet. Hier spielt sich das meiste sichtbare Wetter ab.

Darüber trennt eine dünne Inversionsschicht das Wetter im unteren Bereich von dem stabileren, höher gelegenen Teil der Atmosphäre. Die Tiefe der Grenzschicht – liegt meistens zwischen 100 und 2.000 Metern – bestimmt die Höhe der Sanddünen. Wenn es kühler ist, ist sie flacher. Bei starkem Wind oder wenn viel warme Luft aufsteigt, ist sie tiefer. Auf Arrakis wäre es viel heißer als auf der Erde. Dass bedeutet, dass mehr Luft aufsteigt und die Grenzschicht über dem Land zwei- bis dreimal so hoch wäre wie bei uns.

In dem Roman sollen die Dünen durchschnittlich 100 Meter hoch sein. Laut den Berechnungen der Forschungsgruppe liegt die Höhe in den meisten Regionen im Mittel zwischen 25 und 75 Metern. In den Tropen und den mittleren Breitengraden können die Dünen eine Höhe von etwa 250 Metern erreichen.

Die unwirklichen Sandwürmer auf Dune

Menschen könnten noch irgendwie auf Arrakis überleben. Die Wüstenwürmer aber würden "mit einer solchen Wärmetoleranz in einem solchen Klima und Ökosystem" kaum überleben können, schlussfolgert Farnsworth. Bildrechte: Warner Bros. Pictures





Laut dem Wirbeltierpaläontologen Lewis wären die Sandwürmer mit einer Länge von bis zu 400 Metern fast zehnmal so lang wie die größten Dinosaurier. In den letzten 600 Millionen Jahren hat sich dieser Körperbau zwar bei Würmern und Schlangen durchgesetzt, "aber keiner von ihnen war jemals sehr groß".

Für wirbellose Würmer ist das Problem der Sauerstoff, den sie oftmals über die Haut aufnehmen. Je größer das Tier ist, desto schwieriger ist es, den Sauerstoff zu den inneren Organen zu transportieren. Die Riesensandwürmer von Dune ähneln den Zygaspis-Würmern aus dem subsaharischen Afrika. Jedoch sind diese wesentlich kleiner: etwa 20 bis 30 Zentimeter lang und bis zu sieben Millimeter dick. Bildrechte: Johan Marais

Dennoch hat Lewis versucht, den Körperaufbau der außerirdischen Sandwürmer zu rekonstruieren. Würmer mit Knochen und Muskeln könnten größer und stärker sein als wirbellose Tiere. Jedoch schränkt die Schwerkraft ihr Wachstum ein. Um mehr als 150 Meter lang zu werden, "müsste man im Grunde ein großer Knochenball sein, damit man nicht unter seinem eigenen Gewicht zerbricht".

Ein Kampfkoloss aus Knochen und Muskeln

Wenn die Würmer auf Arrakis ein Skelett aus einem superleichten Material hätten, das auf der Erde unbekannt ist, könnten sie vielleicht zu solch enormer Größe heranwachsen. Doch "je größer man wird, desto schwächer sind die Muskeln. Man bräuchte also ungeheuer starke Muskeln" und "unglaublich dicke Knochen", um sie daran zu befestigen.

Muskeln erzeugen wiederum enorm viel Wärme. Zygaspis-Würmer können in der Kalahari-Wüste Temperaturen von 45 Grad ertragen, weil sie klein sind und im Verhältnis zu ihrer winzigen Größe eine große Oberfläche haben, um Wärme abzugeben. Ein riesiger Sandwurm wäre dazu nicht in der Lage, da sein Volumen zu viel Wärme erzeugen und speichern würde. Ein heißes Klima wäre da der Feind.

Jedoch gibt es auf der Erde Ringelwürmer, die mehrere Meter erreichen. Laut dem Paläontologen Parry wäre das etwa der Riesenborstenwurm Eunice aphroditois. Dieser erreicht eine Länge von drei Metern. Er besitzt einen großen Kiefer und "hat eine gewisse Ähnlichkeit mit den Monstern in dem Film Tremors" (Im Land der Raketenwürmer). Sie befindet sich jedoch im Meeresgrund vergraben und lauern dort auf ihre Beute: Tintenfische, Kraken, Krebs- und Wirbeltiere – sie fressen eigentlich alles. Bildrechte: imago/StockTrek Images