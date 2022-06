Zweiter Merkur-Vorbeiflug von Raumsonde BepiColombo

Technik aus Mitteldeutschland an Bord von BepiColombo Ein Thermosensor aus dem Leibniz-Institut für Photonische Technologien (Leibniz-IPHT) in Jena befindet sich an Bord der Esa-Raumsonde BepiColombo. Als Teil des thermalen Infrarot-Spektrometers MERTIS (Mercury Radiometer and Thermal Infrared Spectrometer) misst der spezialangefertigte Sensor berührungslos die thermische Strahlung an der Oberfläche des Planeten. Und die reicht von 430 Grad Celsius am Tag bis minus 180 Grad in der Nacht.