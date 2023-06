Wie der Exoplanetenforscher und Erstautor Sebastian Zieba vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg berichtet, kommen Planeten-Arten wie der Exoplanet Trappsit-1 c häufig im Umfeld von Sternen vor, was die Anzahl potentiell bewohnbarer Planeten reduzieren würde. Dennoch bestehe weiter die Möglichkeit, dass einige der fünf anderen Planeten im Trappist-1-System dicke Atmosphären haben, die geologisch und biologisch interessante Verbindungen wie Kohlendioxid, Methan oder Sauerstoff enthalten, hieß es.

Alle sieben Trappist-1-Planeten haben den Forschern zufolge felsige Oberflächen und sind ungefähr so groß wie die Erde. Der Trappist-Mutterstern ist ein schwacher, kühler Stern, der als M-Zwerg bekannt ist und der häufigste Sterntyp in der Milchstraße ist. Er stößt große Mengen ultravioletter Strahlung aus, die jede Atmosphäre auf nahen Planeten erodieren könne. So werde der innerste Planet Trappist-1 b mit der vierfachen Menge an Strahlung beschossen, die die Erde von der Sonne erhält. Trappist-1 c kreise weiter vom Stern entfernt, weshalb die Hoffnung bestand, dass der kühlere Planet eine größere Atmosphäre besitzen könnte.