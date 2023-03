Einer der wichtigsten Bausteine für die Entstehung von Leben ist Wasser. Genau deswegen suchen Astronomen und Astrophysikerinnen das Universum nach wasserreichen Planeten ab, die sich in einem bewohnbaren Bereich um ihren Heimatstern bewegen, der habitablen Zone. Bis jetzt haben sie noch keine Aliens oder den Anschein von mikrobiologisch kleinen Lebewesen entdeckt.

Vielleicht suchen wir einfach auf den falschen Planeten? Und vielleicht ist es auch nicht so schlau, nach besonders wasserreichen Welten Ausschau zu halten? Zu diesem Schluss kamen Forschende der UC Irvine (University of California, Irvine) in ihrer neuen Studie über die Suche nach möglichem Leben auf fremden Planeten.