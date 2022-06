Nach Corona-Lockerungen Schwerste Grippewelle in Australien seit 2017

Nach zwei Jahren strengster Corona-Maßnahmen mit Abstandsregeln und Maskenpflicht wird Australien derzeit von einer schweren Grippewelle heimgesucht. Nach Angaben des australischen Gesundheitsministeriums wurden vom 1. Januar bis einschließlich 22. Mai 2022 mehr als 38.700 Fälle erfasst. Mehr als 26.000 davon wurden allein zwischen dem 9. und 22. Mai registriert. Zum Vergleich: Von Januar bis November 2021 wurden laut Gesundheitsministerium in Canberra nur 598 laborbestätigte Influenza-Fälle in Down Under gemeldet.

Osten besonders betroffen

Auf der Südhalbkugel bricht gerade der Winter an. Der frühe und heftige Ausbruch könnte nach Meinung von Beobachtern ein Vorzeichen dafür sein, was in Europa in der kalten Jahreszeit zu erwarten ist.

25.000 Grippe-Tote 2017/2018