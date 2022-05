Das Robert Koch-Institut sieht zwar noch keinen Anlass zur Besorgnis, doch die Entwicklung der Fallzahlen ist auffällig: Nach zwei Jahren fast vollständiger Abwesenheit kehrt die Grippe nach Deutschland zurück. In den ersten beiden Maiwochen erkrankten mit rund 3.500 Personen mehr Menschen an Influenza als zur gleichen Zeit vor der Pandemie. Das dürfte eine unmittelbare Folge der Lockerung beziehungsweise Aufhebung der Coronaregeln sein. Damit könnte es nun zu einer Situation kommen wie im vergangenen Sommer und Herbst, als das Respiratorische Synzytial Virus (RSV) gehäuft übertragen wurde. Damals erkrankten vor allem viele Kinder. Auch in anderen Teilen der Welt waren bereits sasisonal untypische Influenza-Ausbrüche beobachtet worden, unter anderem im Dezember in Brasilien , dem dortigen Sommer.

Bei den Kindern mit Atemwegsinfektionen habe die Zahl der bestätigten Grippefälle laut RKI inzwischen die Zahl der Coronainfektionen überholt. Bei den im Rahmen des Sentinelsystems eingesammelten Stichproben führten Influenzaviren den Anteil der nachgewiesenen Viren sogar an. Sie waren in 16 Prozent der Proben enthalten, Sars-CoV-2 dagegen nur in 14 Prozent. Auch regional macht sich die späte Grippewelle bemerkbar. So wurden laut einem Agenturbericht in Sachsen-Anhalt im April 183 Influenza-Infektionen gezählt. Im Mai waren es bisher bereits 280. Grippebedingte Todesfälle wurden bislang noch nicht registriert.