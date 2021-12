Es ist das Szenario, das viele Mediziner und Epidemiologen auch für Europa befürchten: Werden die strikten Hygienemaßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 zurückgenommen, dann kann es zu einer Art Super-Welle gewöhnlicher Erkältungs- und Grippeerkrankungen kommen. In Brasilien ist genau das jetzt eingetreten. In den großen Metropolen Rio de Janeiro und São Paulo breitet sich die Influenza aktuell mit Hochgeschwindigkeit aus. Medienberichten zufolge soll es allein in der 6-Millionen-Einwohner-Stadt Rio in den vergangenen Wochen zu über 20.000 neuen Ansteckungen gekommen sein. Bislang wurden fünf Tote gezählt. In São Paulo kamen in den vergangenen zwei Wochen 19 Patienten mit Grippe in Notaufnahmen von Kliniken. Im ganzen Vorjahr waren es nur 12.