Medizin Autismus-Fälle in New York in 16 Jahren versechsfacht

Einen deutlichen Anstieg bei der Diagnose Autismus verzeichnet die US-Gesundheitsbehörde CDC in der Metropolregion New York-New Jersey. Wie sie im Fachblatt "Pediatrics" mitteilte, sind die Fälle in den Jahren zwischen 2000 und 2016 um bis zu 500 Prozent gestiegen. Der stärkste Zuwachs war bei Kindern ohne geistige Behinderung zu beobachten, bei denen 2016 18,9 pro 1.000 Kindern (2000: 3,8 von 1.000) diese Diagnose bekamen, bei Kinder mit Behinderung sind 7,3 von 1.000 Kindern betroffen.