Drei Viertel der Menschen in Mitteldeutschland vertrauen der Technik des Autonomen Fahrens nicht. Laut einer Befragung des MDR-Meinungsbarometers mdrFRAGT gaben 75 Prozent der Befragten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an, dass sie das Lenkrad bei einer Marktzulassung dieser Technologie für den Straßenverkehr nicht aus der Hand geben würden. Immerhin 17 Prozent können sich das jedoch vorstellen. Bei den jüngeren Befragten sieht das erwartungsgemäß etwas anders aus. In der Gruppe der 16- bis 30-Jährigen können sich immerhin 26 Prozent vorstellen, das Lenkrad im Straßenverkehr an einen Autopiloten abzugeben.