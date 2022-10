Das Gesicht der Säuglingsmumie aus Hellmonsödt. Bildrechte: Nerlich et al.

Nerlich und sein Team hatten die Gelegenheit, eine umfassende virtuelle Autopsie und einen Radiokarbontest an der Mumie durchzuführen. Ihre Studienergebnisse sind jetzt in dem Fachjournal "Frontiers of Medicine" erschienen. Mittels CT-Scan untersuchten die Wissenschaftler in 600 Schichten Knochen und Weichgewebe. Die Analyse der Weichgewebe offenbarte das starke Übergewicht des Starhemberg-Kindes, was die Wissenschaftler auf eine Ernährung mit extrem kalorienreicher Kost zurückführten. Die Knochen des Säuglings erzählten jedoch eine ganz andere Geschichte. Sie ließen eine ausgeprägte Mangelverorgung mit wichtigen Vitaminen erkennen. So litt das Kind aufgrund eines akuten Vitamin-C-Mangels an Skorbut.