Maurer überlegt, wie eine Mondstation überhaupt ausgestattet sein muss: Er denkt dabei an ein Haus, das vor der harten Strahlung und den extremen Temperaturen schützt. Da der Mond keine schützende Atmosphäre hat, schwanken sie von ca. 100 Grad Celsius am Tag bis zu 223 Grad Minus in der Nacht. Außerdem brauchen die Neusiedler Energie, die sie vor Ort erzeugen können - also unter den extremen Bedingungen auf dem Mond.

Nicht viele Ziele im Weltall kommen für die bemannte Raumfahrt überhaupt in Frage. Zu weich, zu heiß, zu weit weg - das sind die Ausschlusskriterien für die meisten Himmelskörper. Jupiter und Saturn haben keine feste Kruste, die Oberfläche der Venus ist zu heiß, der Merkur ist zu nah an der Sonne. Pluto ist zu weit entfernt, wie Planeten anderer Sonnensysteme erst recht. Also ist der Mond so etwas wie unser "Spatz in der Hand", er ist uns einfach am nächsten und damit am besten zu erreichen.



Außerdem gibt er der Wissenschaft immer noch viele Fragen auf. Allein die 368 Kilogramm Mondgestein, die bereits zur Erde gebracht wurden, lassen die Forscher rätseln: So, wie dieses Material beschaffen ist, müsste der Mond einst ein starkes Magnetfeld gehabt haben. Doch dafür bräuchte er einen flüssigen Kern wie die Erde. Den hat der Mond jedoch nicht. Vorraussichtlich 2024 wird das nächste Mal eine bemannte NASA-Mission dort landen - und möglicherweise die Mondstation beziehen.